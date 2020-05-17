الجزيرة خارج السيطرة وتهين شيوخ «شرق سلوى» بدون اعتذار

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يبدو أن قناة الجزيرة الإرهابية أصابها أمر ما فأصبحت خارج السيطرة تمامًا منذ التلويح علنًا بدعمها للإرهاب في فيديو قاسم سليماني.

وخرجت حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المبعوثة الخاصة للأمين العام للجامعة العربية للشؤون الإنسانية، وهي أحد أفراد الأسرة، عن صمتها لتهاجم الجزيرة القطرية مؤخرًا.

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وغردت حصة قائلة : «حقيقة لم اتوقع من قناة الجزيرة بعد سقطتها الاولى تجاهي سابقا انها تعود و تكرر نفس الخطأ و بنفس الاسلوب بنقل و وضع صورة لي عن مصادر آخرى، بطريقة copy / past، والغريب المضحك ان ارشيف الجزيرة – لديه العديد من اللقاءات التي تمت معي».

وأظهرت هذه التغريدة مدى ضعف الأسرة الحاكمة أمام صوت الجزيرة ومرتزقة المنصة الإرهابية وقوات تركيا.

واشتعلت الأوضاع بين حصة وهي عمة الأمير المدلل تميم بن حمد، والجزيرة، بعد أن نشرت الأخيرة صورة حصة بنت خليفة بن حمد آل ثاني و إعتبارها من المعتقلات.

