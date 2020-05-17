“الداخلية”: منع التجول ساهم في خفض الجرائم والحوادث المرورية

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قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، إن البقاء في المنازل ومنع التجول ساهم في انخفاض الجرائم والحوادث المرورية.
وأشار خلال المؤتمر الصحفي اليومي إلى أنه جرى رصد مخالفات لاستخدام تصاريح لغير المصرح لهم، أو خارج الأوقات الخاصة باستخدامها، لافتاً إلى أن عقوبة استخدام التصريح لغير الغرض المخصص له تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف ريال، والسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بالعقوبتين معاً.
وأكد أن أوقات السماح بالتجول هدفها مساعدة الناس على قضاء حاجاتهم وليس للزيارات والتجمعات المخالفة.
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