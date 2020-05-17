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أعاد نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر صورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله، وهما يرتديان ملابس عسكرية.
وبالبحث عن الصورة، اتضح أنها تعود إلى العام 1956، حين تطوع الملك سلمان والملك فهد أثناء العدوان الثلاثي على مصر.
وأوضح حساب “تاريخ آل سعود” أن الشخص الذي يتوسط الملك سلمان والملك فهد في الصورة هو الأمير تركي بن عبدالعزيز.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة بالألوان.. الملك سلمان والملك فهد والأمير تركي الثاني بالزي العسكري أثناء العدوان الثلاثي على مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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