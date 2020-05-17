في ظل إغلاق الأندية.. 4 أشقاء بمكة يحولون سطح منزلهم إلى صالة لممارسة الرياضة

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استغل 4 أشقاء بمكة المكرمة سطح منزلهم وحولوه إلى صالة لممارسة الرياضة، في ظل إغلاق الأندية والصالات الرياضية في الوقت الراهن للحد من انتشار “كورونا”.

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وقال أحد الأشقاء ويُدعى نزار داغستاني، إنه وأشقاءه الثلاثة يمارسون الرياضة باستمرار، وكانوا قد اضطروا لممارسة الرياضة في صالة منزلهم بعد إغلاق الصالات الرياضية ضمن الإجراءات الاحترازية الأخيرة.

وأضاف أنهم في إحدى المرات، قرروا الصعود إلى سطح المنزل لتمضية بعض الوقت، فخطرت على بالهم فكرة استخدام السطح ليكون متنفساً لهم في ممارسة الرياضة.

وأشار إلى أنهم نفذوا الفكرة خلال أسبوع، وبدأوا في ممارسة الرياضة بالسطح ونشر فيديوهاتهم، مشيراً إلى أن الكثير من الشباب بعدما شاهدوهم قاموا بتطبيق الفكرة على أسطح منازلهم.