فيديو.. قوات الحرس الوطني تداهم محل حلاقة بحي منفوحة وتضبط عوائل داخل حديقتين

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نشرت وزارة الحرس الوطني مقاطع فيديو توثق قيام قواتها بمداهمات بحي منفوحة جنوب الرياض، ضمن مهام عملها بتنفيذ قرار منع التجول وضبط المخالفين.
وأظهر أحد المقاطع مداهمة محل حلاقة أثناء وجود زبون بداخله، رغم قيام الحلاق بإغلاق الباب بشكل كامل، والتمويه بوضع شاحنة أمام الباب حتى لا ينتبه أحد لوجودهم بالداخل.
كما أظهر مقطع آخر عمل نقاط تفتيش عشوائية داخل الحي، للتأكد من تصاريح قائدي المركبات، وتحرير المخالفات بحق من لا يحملون تصاريح.
وداهمت قوت الحرس الوطني حديقتين أثناء تجمع عوائل بداخلها، في مخالفة صريحة لقرار منع التجول، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.
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