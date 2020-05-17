“توكلنا” يتيح للمستشفيات تقديم تصريح الخروج خلال فترة منع التجول

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أوضح تطبيق “توكلنا”، المعتمد من وزارة الصحة لاستخراج تصاريح التنقل إلكترونياً، أنه يتيح للمستشفيات تولي مهمة تقديم تصريح الخروج للمرضى أثناء فترة منع التجول. وبين التطبيق أن ذلك يكون عبر تسجيل بيانات مواعيد الحالات المرضية، ومن ثم يظهر لمستخدم التطبيق تصريح خروج باسم “تصريح موعد طبي”.





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