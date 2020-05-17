في مداخلة مع برنامج الليوان بروتانا خليجية..
أبدى الشاب محمد ابن «خاطفة الدمام»، حزنه على ما تعرّض له من أذى نفسي وإھانات وسب وقذف من قِبل حسابات وھمیة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال في مداخلته المفاجئة مع برنامج «اللیوان» على قناة «روتانا خلیجیة»، إنه يشعر بتعب نفسي يدفعه إلى تجنب الظھور بأي جھة إعلامیة، مضیفًا: «ما أتحمل أخطاء الوالدين، وأنا سعیت في فتح ھذا الموضوع».
ووجه الشاب محمد رسالة إلى الجمیع بعدم تصديق الشائعات التي يتم ترديدھا في القضیة، مبینًا أن حسابات على «تويتر» كانت تقذفه دون سبب.
وأوضح أنه تمنى خلال إجراء فحوصات DNA ألا يكون مختطفًا وإنما ابن أبیه الحالي – الذي وصفه بالعظيم- ووالدته مريم.
كانت هذه تفاصيل خبر ابن «خاطفة الدمام» يوجه رسالة للجميع ويكشف عن أمنيته أثناء فحص DNA لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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