لتزامنه مع عيد الفطر.. "التقاعد": صرف معاشات شهر مايو غدًا الاثنين

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن صرف معاشات المتقاعدين والمستفيدين لشهر مايو (متضمنًا بدل غلاء المعيشة)، غدًا الاثنين 18 مايو 2020 بدلاً عن موعد الصرف المعتاد الذي يوافق يوم 25 من كل شهر ميلادي؛ نظرًا لتزامن موعد الصرف مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

يأتي ذلك في إطار حرص المؤسسة على دعم عملائها من المتقاعدين والمستفيدين، ومراعاة مصالحهم وفق ما تضمنته أهدافها الاستراتيجية الساعية نحو تقديم خدمات متميزة لعملائها من المتقاعدين والمستفيدين والمشتركين.

وأشارت المؤسسة العامة للتقاعد إلى أنها سخرت كل طاقاتها وإمكاناتها خلال الفترة الحالية لضمان تقديم خدماتها (عن بعد) بشكل كامل وفق أفضل التقنيات بما يسمح بمواجهة الظروف.

ونوهت إلى إنجاز جميع معاملات المتقاعدين والمستفيدين بأعلى مقاييس الأداء والكفاءة ومن ذلك صرف مستحقات ومعاشات شهر مايو لأكثر من مليون ومئتي ألف متقاعد ومستفيد بإجمالي يزيد على 7 مليارات ريال سعودي متضمنة بدل غلاء المعيشة.

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وفي هذا الصدد تجدد المؤسسة دعوة عملائها إلى الاستفادة من خدماتها الإلكترونية المتنوعة وتنفيذ الخدمات والمعاملات كافة من خلال البوابة الإلكترونية للتقاعد وعبر تطبيقها للأجهزة الذكية وقنوات التواصل المتعددة بكل يسر وسهولة.

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