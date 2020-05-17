«الأرصاد» تتوقع هطول أمطار رعدية على 10 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية اليوم الأحد، مصحوبة برياح نشطة على مناطق عدة في المملكة.

وتشمل حالة الطقس مناطق (جازان، نجران ،عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الرياض، القصيم، حائل).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية الى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

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