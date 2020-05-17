الحصيني: رمضان 30 يومًا.. و24 مايو أول أيام عيد الفطر

توقّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن يكون شهر رمضان المبارك 30 يومًا، مرجحًا أن يكون عيد الفطر يوم الأحد 1441/10/1هـ حسب التقويم ويوافق 2020/5/24.

وقال الحصيني عبر حسابه على موقع «تويتر»: «الحسابات الفلكية تتوقع رمضان لعام 1441هـ -إن شاء الله «ثلاثينۛ» يومًا نظرًا لغروب القمر قبل الشمس بعد مغيب شمس يوم الجمعة 29 رمضان الموافق 2020/5/22م».

وأضاف: « فالمرجَّح أن يكون عيد الفطر يوم الأحد 1441/10/1هـ حسب التقويم ويوافق 2020/5/24 م والله أعلم والمحكمة العليا تؤكّد أو تنفي ذلك».

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