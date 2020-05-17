«الداخلية»: السجن والغرامة عقوبة استخدام تصاريح التنقل في غير ما خُصصت له

حذَّرت وزارة الداخلية، من استخدام التصريح أو الإذن الممنوح للتنقل في وقت منع التجول، في غير ما خصِّص له.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها بموقع «تويتر» أن الغرامة في تلك الحالة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 100 ألف ريال أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو السجن والغرامة معًا، مع سحب التصريح أو الإذن الممنوح للشخص المُخالف.

وأشارت إلى أنه في حال كانت المُخالفة صادرةً بحق أفراد غير سعوديين فستكون العقوبة الإبعاد عن المملكة، ومنع الدخول نهائيًا، بعد تنفيذ العقوبة المُتخذة في حقّه.

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وأكدت الوزارة أن تطبيق العقوبة المنصوص عليها لا يخلُ بأي عقوبة أخرى مقررة شرعًا أو نظامًا.

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