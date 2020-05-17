بالصور.. «بر جازان» تدعم الجهات الخيرية بمحافظات الشريط الحدودي بأكثر من 7 آلاف سلة غذائية

لتوفير احتياجات الأسر المستفيدة والمتأثرة بكورونا
تواصل جمعية البر الخيرية بجازان توزيع أكثر من 7 آلاف سلة غذائية على الجمعيات الخيرية بمحافظات ومراكز الشريط الحدودي بمنطقة جازان، وذلك ضمن الحملة التي تنفذها الجمعية تحت شعار «الزم بيتك برك يأتيك».
وأوضح أمين عام جمعية البر الخيرية بجازان محمد بن حسن علاوي أن الحملة تهدف إلى مساندة الجمعيات الخيرية بالمحافظات الحدودية والمراكز التابعة لها لتوفير احتياجات الأسر المستفيدة من خدماتها والمتأثرة في ظل جائحة فيروس كورونا.
وبين أن عملية توزيع السلال الغذائية تمت بمشاركة العديد من الفرق التطوعية وفق خطة متكاملة للتوزيع والتوصيل للمستفيدين وفق معايير وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء لسلامة وتطبيق أعلى مقاييس السلامة والوقاية، ويشكر مجلس إدارة الجمعية مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس لجنة الدعم المجتمعي بمنطقة جازان المهندس أحمد القنفذي، وفريق عمل اللجنة على دعم الجمعية في توقيع الاتفاقيات مع جمعيات المنطقة؛ لكي يخرج العمل وفق توجيهات وتطلعات ولاة الأمر حفظهم الله ورعاهم.
كما تقدم مجلس إدارة الجمعية بوافر الشكر وفائق التقدير وعظيم الامتنان، لمقام خادم الحرمين وولي عهده الأمين، ولأمير المنطقة ونائبه على الدعم الكبير لجميع القطاعات العاملة في الميدان.
ودعا أمين جمعية البر بجازان القطاع التجاري ورجال الأعمال، إلى تقديم العون للجهات الخيرية، مثمنًا العطاء الوافر الذي قدمة رجل الأعمال الشيخ مطلق وأبناؤه، سائلًا الله أن يحفظ البلاد والعباد وولاة أمرها لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يصرف عن الأمه كل شر.
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