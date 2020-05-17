

بيروت 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واس

وزعت جمعيات إغاثية تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيروت مساعدات غذائية وإغاثية على العائلات الفلسطينية المهجرة من سوريا إلى لبنان .

وقدمت الجمعيات الفلسطينية للأطفال الأيتام ، والمحتاجين النازحين من سوريا ، ملابس ووجبات إفطار صائم وحصص تموينية، مشيرة إلى أنها ستستمر في توزيع المساعدات للعائلات الفلسطينية الأشد فقرًا في لبنان.

وأوضحت في بيان أنها تلقت نداءات استغاثة من 800 عائلة فلسطينية مهجرة من سوريا في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا اللبنانية تطلب فيها مساعدات إغاثية وطبية وغذائية عاجلة.

// انتهى //

13:40ت م

0043





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / منظمة التحرير الفلسطينية توزيع مساعدات غذائية على العائلات الفلسطينية المهجرة من سوريا إلى لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.