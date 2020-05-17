السعودية اليوم / "الأرصاد" : عوالق تُرابية وتدنّي في مدى الرؤية على إجزاء من منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من عوالق ترابية يصاحبها تدني في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

وتشمل الحالة محافظات الحناكية, والعلا, والعيص, والمهد, وخيبر, ويُنبع, وبدر، إضافة إلى وادي الفرع وتستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم .

// انتهى //

13:39ت م

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