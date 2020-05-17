السعودية اليوم / الأونروا تطلب اتخاذ الحيطة داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لمنع انتشار فيروس كورونا



بيروت 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واس

طلبت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ، اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر داخل مخيماتهم وتجمعاتهم، لمنع انتشار فيروس

وأعربت الوكالة في بيان اليوم عن قلقها البالغ من انتشار كورونا المستجد داخل مجتمع لاجئي فلسطين في لبنان ، بسبب الكثافة السكانية وسوء الظروف الصحية العامة .

وشددت على ضرورة التزام اللاجئين الفلسطينيين بالإجراءات والإرشادات التي تطلقها الحكومة اللبنانية ، وأكدت على أهمية تلك الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.

// انتهى //

12:27ت م

0037



بيروت 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واسطلبت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ، اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر داخل مخيماتهم وتجمعاتهم، لمنع انتشار فيروس كورونا وأعربت الوكالة في بيان اليوم عن قلقها البالغ من انتشار كورونا المستجد داخل مجتمع لاجئي فلسطين في لبنان ، بسبب الكثافة السكانية وسوء الظروف الصحية العامة .وشددت على ضرورة التزام اللاجئين الفلسطينيين بالإجراءات والإرشادات التي تطلقها الحكومة اللبنانية ، وأكدت على أهمية تلك الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.// انتهى //12:27ت م0037

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