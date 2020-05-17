

موسكو 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واس

أعلنت السلطات الروسية اليوم ارتفاع عدد الوفيات نتيجة الاصابة بفيروس

وقال مركز الطوارىء الروسي في بيان له إن السلطات الصحية سجلت 9707 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 281752 إصابة.

وأضاف أن 4207 حالة تماثلت للشفاء خلال نفس الفترة ليصبح إجمالي المتعافين من الفيروس 67373 حالة.

// انتهى //

12:20ت م

0035



موسكو 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واسأعلنت السلطات الروسية اليوم ارتفاع عدد الوفيات نتيجة الاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى 2631 حالة وفاة بعد تسجيل 94 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وقال مركز الطوارىء الروسي في بيان له إن السلطات الصحية سجلت 9707 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 281752 إصابة.وأضاف أن 4207 حالة تماثلت للشفاء خلال نفس الفترة ليصبح إجمالي المتعافين من الفيروس 67373 حالة.// انتهى //12:20ت م0035

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / روسيا : ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 2631 والإصابات إلى 281752 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.