السعودية اليوم / فرنسا تسجل إجمالي 179630 حالة إصابة بفيروس كورونا



باريس 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واس

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

وبلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس في فرنسا 27532، بينما بلغ عدد المتعافين 59142 شخصا.

// انتهى //

11:56ت م

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باريس 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واسارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في فرنسا إلى 179630، حتى صباح اليوم ، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.وبلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس في فرنسا 27532، بينما بلغ عدد المتعافين 59142 شخصا.// انتهى //11:56ت م0030

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