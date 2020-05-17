السعودية اليوم / انطلاق عملية أمنية مشتركة لتفتيش صحراء الجزيرة الواقعة بين ثلاث محافظات عراقية



بغداد 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واس

أطلقت القوات الأمنية العراقية اليوم، عملية أمنية مشتركة واسعة لتفتيش صحراء الجزيرة الواقعة بين ثلاث محافظات عراقية هي" الأنبار ونينوى وصلاح الدين" وصولاً إلى الحدود الدولية مع سوريا.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي أن العملية التي تنفذ بإشراف قيادة العمليات المشتركة تشمل مناطق "وادي الثرثار، مطار جنيف، سنيسله، جبل المنايف سحول راوه، الشعباني، طريفاوي، وادي العجيج، تلول الطيارات".

وأشارت إلى أن العملية التي انطلقت من أحد عشر محوراً، تنفذ بإسناد من طيران الجيش والقوه الجوية العراقيين، وتهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق وملاحقة العناصر الإرهابية وإلقاء القبض على المطلوبين.

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11:34ت م

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