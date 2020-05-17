السعودية اليوم / السودان تسجل أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا



الخرطوم 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 325 حالة إصابة بفيروس

متضمنة 97حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم شفاء 17 حالة ، مبينة أن 280 من الحالات الموجبة سجلت بولاية الخرطوم.

// انتهى //

11:32ت م

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الخرطوم 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 325 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية بينها 6 حالات وفاة،ليرتفع العدد إلى 2289 حالة منذ بداية الجائحةمتضمنة 97حالة وفاة.وأشارت الوزارة إلى أنه تم شفاء 17 حالة ، مبينة أن 280 من الحالات الموجبة سجلت بولاية الخرطوم.// انتهى //11:32ت م0026

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