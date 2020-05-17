السعودية اليوم / سلطنة عمان تسجل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مسقط 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واس

سجّلت سلطنة عمان 157 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة العمانية في بيان لها اليوم أن 81 حالة من الحالات المسجلة لعمانيين، و76 حالة لغير عمانيين، فيما بلغ عدد الوفيات 22 حالة، مشيرةً إلى تماثل 1465 حالة للشفاء.

// انتهى //

11:24ت م

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مسقط 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واسسجّلت سلطنة عمان 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 5186.وأوضحت وزارة الصحة العمانية في بيان لها اليوم أن 81 حالة من الحالات المسجلة لعمانيين، و76 حالة لغير عمانيين، فيما بلغ عدد الوفيات 22 حالة، مشيرةً إلى تماثل 1465 حالة للشفاء.// انتهى //11:24ت م0025

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