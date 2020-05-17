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ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في فرنسا، إلى 179630، حتى صباح اليوم، طِبقًا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.
وبلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس في فرنسا 27532؛ بينما بلغ عدد المتعافين 59142 شخصًا.فيروس كورونا الجديد
17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441 12:36 PM
عدد الوفيات بلغ 27532 والمتعافين 59142 شخصًافرنسا.. إجمالي مصابي كورونا يبلغ 179630 حالة
ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في فرنسا، إلى 179630، حتى صباح اليوم، طِبقًا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.
وبلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس في فرنسا 27532؛ بينما بلغ عدد المتعافين 59142 شخصًا.
، فرنسا.. إجمالي مصابي كورونا يبلغ 179630 حالة ،
المصدر : الخليج 365
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