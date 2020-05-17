محمد بن مسعود - الدمام - لقطتان يظهر فيهما ساحل البحر الأحمر بالمملكة.. أضواء وضَوَاحٍ نشرت وكالة ناسا للفضاء، صورًا لمناطق السعودية وظهرت تلك المناطق الساحلية تتلألأ ليلًا في مشاهد جذابة. وظهر ساحل البحر الأحمر بالمملكة العربية السعودية في تلك الصور وأضواء منطقة جازان وجزر فرسان ومناطق عدة بالمملكة وضواحيها على الساحل؛ حيث التقطت تلك الصور من محطة الفضاء الدولية خلال ممر ليلي مداري. وكالة ناسا للفضاء المملكة العربية السعودية وكالة ناسا للفضاء المملكة العربية السعودية شاهد.. مناطق سعودية تتلألأ في ممر ليلي مداري بتوقيع "ناسا" محمد المواسي الخليج 365 2020-05-17 نشرت وكالة ناسا للفضاء، صورًا لمناطق السعودية وظهرت تلك المناطق الساحلية تتلألأ ليلًا في مشاهد جذابة. وظهر ساحل البحر الأحمر بالمملكة العربية السعودية في تلك الصور وأضواء منطقة جازان وجزر فرسان ومناطق عدة بالمملكة وضواحيها على الساحل؛ حيث التقطت تلك الصور من محطة الفضاء الدولية خلال ممر ليلي مداري. Advertisements 17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441 10:46 AM لقطتان يظهر فيهما ساحل البحر الأحمر بالمملكة.. أضواء وضَوَاحٍ لقطتان يظهر فيهما ساحل البحر الأحمر بالمملكة.. أضواء وضَوَاحٍ نشرت وكالة ناسا للفضاء، صورًا لمناطق السعودية وظهرت تلك المناطق الساحلية تتلألأ ليلًا في مشاهد جذابة. وظهر ساحل البحر الأحمر بالمملكة العربية السعودية في تلك الصور وأضواء منطقة جازان وجزر فرسان ومناطق عدة بالمملكة وضواحيها على الساحل؛ حيث التقطت تلك الصور من محطة الفضاء الدولية خلال ممر ليلي مداري. ، شاهد.. مناطق سعودية تتلألأ في ممر ليلي مداري بتوقيع "ناسا" ،

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