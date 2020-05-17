بالارقام.. قفزة بإنفاق الإمارات لتوفير الخدمات الاستهلاكية

الأحد 17 مايو 2020

أظهرت البيانات التي ترصد السلوك الاستهلاكي في الإمارات أن مستوى الإنفاق الاستهلاكي الحكومي بلغ 205.4 مليار درهم خلال العام 2019 بنمو نسبته 12.1% مقارنة مع 183.2 مليار درهم تقريبا في العام 2018، وذلك وفقا للاحصائيات التي تصدرها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.



ويعبر الإنفاق الاستهلاكي الحكومي عن إجمالي ما تنفقه الدولة لتوفير خدمات استهلاكية، مثل الصحة والتعليم والثقافة والدفاع والأمن والعدالة، وذلك لأن الدولة تكون مستهلكة عند الإنفاق على توفير الاحتياجات العامة للسكان في الدولة وذلك بحسب المفاهيم الاقتصادية.

أما على مستوى الإنفاق الاستهلاكي للفرد، فقد بلغ نحو 63300 درهم خلال العام 2019 مقارنة مع 63400 درهم تقريبا في العام 2018 .

واستنادا إلى الأرقام السابقة فقد بلغ متوسط الإنفاق الاستهلاكي الشهري للفرد 5275 درهما تقريبا خلال العام 2019 مقارنة مع نحو 5283 درهما تقريبا في العام 2018 .

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وكان التقرير الأخير الصادر عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء أشار إلى أن إجمالي الإنفاق الاستهلاكي الخاص في دولة الإمارات بلغ خلال العام 2019 نحو 601.8 مليار درهم بالمقارنة مع 594 مليار درهم في العام 2018.

ويمثل الإنفاق الاستهلاكي الخاص وفقا للمفاهيم الاقتصادية حجم إنفاق الأفراد على السلع المعمرة كالسيارات والأثاث وغير المعمرة كالمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، وذلك إضافة إلى الإنفاق على الخدمات المدرسية والماء والكهرباء وغيرها من الخدمات الأخرى الأساسية والكمالية خلال فترة محددة.

وبحسب الأرقام الصادرة عن الهيئة فقد شكل الإنفاق الاستهلاكي الخاص نحو 40.5 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال العام 2019 البالغ 1.486 تريليون درهم.

يشار إلى أن الاستهلاك الخاص والحكومي يشكلان محركا أساسيا لاقتصادات الدول، وهما يمثلان بالإضافة إلى الصادرات مدى الطلب في الاقتصاد والذي يعد المحفز الأساسي لجانب الإنتاج التي يتم بناء عليه تحديد مستوى العرض في الحصيلة النهائية وفقا للمعايير الاقتصادية.