وكالة الأنباء السورية: هروب عناصر داعش من سجن بريف الحسكة المزيد

أعلنت مصادر سورية محلية، الأحد، هروب عدد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي من أحد السجون بريف الحسكة شمال شرقي سوريا، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية، أن عناصر داعش الإرهابية، استطاعت الهروب من من سجن الهول بريف الحسكة الشرقي الذي تسيطر عليه مجموعات قوات سوريا الديمقراطية، وهي الآن في حالة استنفار.

وفي مارس الماضي، تمكنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من السيطرة على تمرد وعصيان نفذته عناصر من تنظيم داعش الإرهابي داخل أكبر سجون مدينة الحسكة (شمال شرق).

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وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، على موقعه الإلكتروني، إن "قوات مكافحة الإرهاب" التابعة لقسد (تحالف تتصدره وحدات حماية الشعب الكردية) تمكنت من السيطرة الكاملة على التمرد والعصيان الذي نفذه دواعش داخل سجن غويران مساء أمس، بمساعدة طائرات التحالف الدولي.

وكان صحيفة "التايمز" البريطانية حذرت في أكتوبر 2019، من تزايد حالة عدم اليقين بشأن مستقبل مخيم "الهول"؛ حيث يحتجز عشرات الآلاف من أفراد تنظيم داعش الإرهابي، بعد اتفاق تركي أمريكي لإبعاد المقاتلين الأكراد من "المنطقة الآمنة".

وأوضحت الصحيفة البريطانية، في تقرير على موقعها، أن المخيم محتجز فيه أكثر من 68 ألفا من أفراد أسر تنظيم داعش منذ هروبهم من معقلهم الأخير في باغوز.