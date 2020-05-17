سلطنة عمان تسجل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

أعلنت وزارة الصحة العمانية، الأحد، تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ليبلغ إجمالي الحالات المؤكدة 5186.



وقالت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنها سجلت حالة وفاة جديدة بالفيروس لمقيم يبلغ من العمر 48 عاماً ليبلغ عدد الوفيات من هذا المرض بالسلطنة 22 حالة.

وأشارت إلى أن 1465 حالة تماثلت للشفاء من مجموع المصابين بكورونا.

وأهابت بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، على أن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة، حسب الإرشادات.