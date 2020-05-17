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تفقد محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله آل حامد، مبنى مستشفى سبت العلايا الجديد.
وشاهد "آل حامد" سير العمل في تركيب التجهيزات، واستمع إلى شرح من مدير المستشفى مشني بن رازح العلياني ومن مسؤولي الشركة المنفذة.
وشملت الجولة، مبنى غسيل الكلى الجديد؛ حيث أبدى "آل حامد" ارتياحه لسير العمل، وقدّم شكره للعاملين في المستشفى على جهودهم الكبيرة في مكافحة فيروس كورونا.
وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام بمحافظة بلقرن علي عامر آل عامر، أن هذه الزيارة تُعد السادسة للمحافظ لمبنى المستشفى الجديد.
وينتظر أهالي محافظة بلقرن -بفارغ الصبر- تشغيل مستشفى سبت العلايا الجديد، الذي من شأنه المساهمة في دعم الخدمات الصحية بالمحافظة.
وقد مضى قرابة خمسة أعوام على انتهاء الأعمال الإنشائية لمبنى المستشفى الجديد، في انتظار قرار بافتتاحه لدعم الخدمات الصحية في المحافظة.
17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441 12:02 PM
استمع إلى شرح وأبدى ارتياحه لسير العمل فيما ينتظر الأهالي التشغيل والافتتاح5 أعوام ولم يفتتح.. شاهد محافظ بلقرن يتفقد مستشفى العلايا الجديد للمرة السادسة
تفقد محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله آل حامد، مبنى مستشفى سبت العلايا الجديد.
وشاهد "آل حامد" سير العمل في تركيب التجهيزات، واستمع إلى شرح من مدير المستشفى مشني بن رازح العلياني ومن مسؤولي الشركة المنفذة.
وشملت الجولة، مبنى غسيل الكلى الجديد؛ حيث أبدى "آل حامد" ارتياحه لسير العمل، وقدّم شكره للعاملين في المستشفى على جهودهم الكبيرة في مكافحة فيروس كورونا.
وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام بمحافظة بلقرن علي عامر آل عامر، أن هذه الزيارة تُعد السادسة للمحافظ لمبنى المستشفى الجديد.
وينتظر أهالي محافظة بلقرن -بفارغ الصبر- تشغيل مستشفى سبت العلايا الجديد، الذي من شأنه المساهمة في دعم الخدمات الصحية بالمحافظة.
وقد مضى قرابة خمسة أعوام على انتهاء الأعمال الإنشائية لمبنى المستشفى الجديد، في انتظار قرار بافتتاحه لدعم الخدمات الصحية في المحافظة.
، 5 أعوام ولم يفتتح.. شاهد محافظ بلقرن يتفقد مستشفى العلايا الجديد للمرة السادسة ،
المصدر : الخليج 365
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