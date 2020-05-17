، الهند.. وفيات كورونا تصل إلى 2872 حالة والإصابات 90927 ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعدما شهدت 120 حالة وفاة و4987 إصابة جديدة آخر 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية الهندية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، إلى 2872 حالة، وعدد الإصابات إلى 90927 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، في بيانها اليومي حول تطورات انتشار الفيروس، أنه تم تسجيل 120 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية نتيجة الإصابة بالفيروس، في حين تم تسجيل 4987 إصابة جديدة خلال الفترة نفسها.

وأفادت الوزارة بأن عدد حالات الشفاء بلغ حتى الآن 34109 حالات.الهند فيروس كورونا الجديد