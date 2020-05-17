- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت السلطات الصحية الهندية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، إلى 2872 حالة، وعدد الإصابات إلى 90927 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، في بيانها اليومي حول تطورات انتشار الفيروس، أنه تم تسجيل 120 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية نتيجة الإصابة بالفيروس، في حين تم تسجيل 4987 إصابة جديدة خلال الفترة نفسها.
وأفادت الوزارة بأن عدد حالات الشفاء بلغ حتى الآن 34109 حالات.الهند فيروس كورونا الجديد
17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441 12:02 PM
بعدما شهدت 120 حالة وفاة و4987 إصابة جديدة آخر 24 ساعةالهند.. وفيات كورونا تصل إلى 2872 حالة والإصابات 90927
أعلنت السلطات الصحية الهندية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، إلى 2872 حالة، وعدد الإصابات إلى 90927 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، في بيانها اليومي حول تطورات انتشار الفيروس، أنه تم تسجيل 120 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية نتيجة الإصابة بالفيروس، في حين تم تسجيل 4987 إصابة جديدة خلال الفترة نفسها.
وأفادت الوزارة بأن عدد حالات الشفاء بلغ حتى الآن 34109 حالات.
، الهند.. وفيات كورونا تصل إلى 2872 حالة والإصابات 90927 ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر الهند.. وفيات كورونا تصل إلى 2872 حالة والإصابات 90927 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.