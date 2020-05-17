محمد بن مسعود - الدمام - "الصحة": 81 حالة من الحالات المسجّلة لمواطنين سجّلت سلطنة عُمان 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 5186. وأوضحت وزارة الصحة العُمانية، في بيان لها، اليوم، أن 81 حالة من الحالات المسجّلة لعُمانيين، و76 حالة لغير عُمانيين، فيما بلغ عدد الوفيات 22 حالة، مشيرةً إلى تماثل 1465 حالة للشفاء.سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد 17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441 11:48 AM Advertisements "الصحة": 81 حالة من الحالات المسجّلة لمواطنين سلطنة عُمان تسجّل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا سلطنة عُمان تسجّل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا سجّلت سلطنة عُمان 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 5186. وأوضحت وزارة الصحة العُمانية، في بيان لها، اليوم، أن 81 حالة من الحالات المسجّلة لعُمانيين، و76 حالة لغير عُمانيين، فيما بلغ عدد الوفيات 22 حالة، مشيرةً إلى تماثل 1465 حالة للشفاء. الكلمات المفتاحية ، سلطنة عُمان تسجّل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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