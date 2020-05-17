، فصل جديد من خطط قطر للترويج لأجندتها في أمريكا.. قصة لها تفاصيل ،

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في إطار محاولتها الحثيثة لخلق نفوذ يخدم مصالحها في الولايات المتحدة، تكشفت مؤخرًا لقطة جديدة من الخطط القطرية للترويج لأجندتها والسعي لحشد رأي عام أمريكي مؤيد لها، دون أدنى قدر من الشفافية.
تفاصيل القصة كشفها موقع "واشنطن فري بيكون"، الذي اعتمد على بيانات مذكرة رسمية تَلَقّتها وزارة الخارجية الأمريكية.
ووفق التقرير، تنفق قطر المليارات سرًّا لخلق نفوذ والترويج للمصالح القطرية في الجامعات الأمريكية؛ إذ أنفقت مؤسسة قطر -التي تديرها الحكومة- نحو مليار وخمسمئة مليون دولار منذ عام 2012 لتمويل عدد من المبادرات التعليمية في 28 جامعة أمريكية؛ مما جعلها واحدة من أبرز الممولين الأجانب لتلك الجامعات.
وحسب ما نقله اليوم موقع "سكاي نيوز" في نهاية 2019، اكتشفت وزارة التعليم الأمريكية أن العديد من المؤسسات التعليمية لم تُبلغ عن أكثر من 1.3 مليار من التمويل الخارجي.
ودخول قطر كواحدة من أكبر الممولين في هذا المجال أثار الريبة حول أهداف هذا التمويل؛ خاصة في ظل استمرار الدوحة في تبني سياسات تدعم الفكر المتطرف والتنظيمات الإرهابية.
وأوضح التقرير أن عملية الاختراق والتسلل، التي تمولها وتنظمها مؤسسات قطر للجامعات الأمريكية، تسعى لتحويل الأطر الأكاديمية إلى وكلاء فعليين للحكومة القطرية، ينقلون ويروجون لتوجهاتها السياسية.
ولا يُعد تمويل الدوحة للمدارس والجامعات سوى نقطة في بحر محاولاتها المستمرة للتسلل داخل المجتمع الأمريكي.
وتمارس أوساط في مجلس الشيوخ الأمريكي، ضغوطًا على إدارة ترامب من أجل دعم التحقيقات الجارية بشأن شبهات التمويل القطري السري للمؤسسات الأكاديمية.قطر
فصل جديد من خطط قطر للترويج لأجندتها في أمريكا.. قصة لها تفاصيلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-17
في إطار محاولتها الحثيثة لخلق نفوذ يخدم مصالحها في الولايات المتحدة، تكشفت مؤخرًا لقطة جديدة من الخطط القطرية للترويج لأجندتها والسعي لحشد رأي عام أمريكي مؤيد لها، دون أدنى قدر من الشفافية.
تفاصيل القصة كشفها موقع "واشنطن فري بيكون"، الذي اعتمد على بيانات مذكرة رسمية تَلَقّتها وزارة الخارجية الأمريكية.
ووفق التقرير، تنفق قطر المليارات سرًّا لخلق نفوذ والترويج للمصالح القطرية في الجامعات الأمريكية؛ إذ أنفقت مؤسسة قطر -التي تديرها الحكومة- نحو مليار وخمسمئة مليون دولار منذ عام 2012 لتمويل عدد من المبادرات التعليمية في 28 جامعة أمريكية؛ مما جعلها واحدة من أبرز الممولين الأجانب لتلك الجامعات.
وحسب ما نقله اليوم موقع "سكاي نيوز" في نهاية 2019، اكتشفت وزارة التعليم الأمريكية أن العديد من المؤسسات التعليمية لم تُبلغ عن أكثر من 1.3 مليار من التمويل الخارجي.
ودخول قطر كواحدة من أكبر الممولين في هذا المجال أثار الريبة حول أهداف هذا التمويل؛ خاصة في ظل استمرار الدوحة في تبني سياسات تدعم الفكر المتطرف والتنظيمات الإرهابية.
وأوضح التقرير أن عملية الاختراق والتسلل، التي تمولها وتنظمها مؤسسات قطر للجامعات الأمريكية، تسعى لتحويل الأطر الأكاديمية إلى وكلاء فعليين للحكومة القطرية، ينقلون ويروجون لتوجهاتها السياسية.
ولا يُعد تمويل الدوحة للمدارس والجامعات سوى نقطة في بحر محاولاتها المستمرة للتسلل داخل المجتمع الأمريكي.
وتمارس أوساط في مجلس الشيوخ الأمريكي، ضغوطًا على إدارة ترامب من أجل دعم التحقيقات الجارية بشأن شبهات التمويل القطري السري للمؤسسات الأكاديمية.
17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
11:15 AM
فيما تمارس أوساط بمجلس الشيوخ ضغوطًا على إدارة "ترامب" لدعم التحقيقات
في إطار محاولتها الحثيثة لخلق نفوذ يخدم مصالحها في الولايات المتحدة، تكشفت مؤخرًا لقطة جديدة من الخطط القطرية للترويج لأجندتها والسعي لحشد رأي عام أمريكي مؤيد لها، دون أدنى قدر من الشفافية.
تفاصيل القصة كشفها موقع "واشنطن فري بيكون"، الذي اعتمد على بيانات مذكرة رسمية تَلَقّتها وزارة الخارجية الأمريكية.
ووفق التقرير، تنفق قطر المليارات سرًّا لخلق نفوذ والترويج للمصالح القطرية في الجامعات الأمريكية؛ إذ أنفقت مؤسسة قطر -التي تديرها الحكومة- نحو مليار وخمسمئة مليون دولار منذ عام 2012 لتمويل عدد من المبادرات التعليمية في 28 جامعة أمريكية؛ مما جعلها واحدة من أبرز الممولين الأجانب لتلك الجامعات.
وحسب ما نقله اليوم موقع "سكاي نيوز" في نهاية 2019، اكتشفت وزارة التعليم الأمريكية أن العديد من المؤسسات التعليمية لم تُبلغ عن أكثر من 1.3 مليار من التمويل الخارجي.
ودخول قطر كواحدة من أكبر الممولين في هذا المجال أثار الريبة حول أهداف هذا التمويل؛ خاصة في ظل استمرار الدوحة في تبني سياسات تدعم الفكر المتطرف والتنظيمات الإرهابية.
وأوضح التقرير أن عملية الاختراق والتسلل، التي تمولها وتنظمها مؤسسات قطر للجامعات الأمريكية، تسعى لتحويل الأطر الأكاديمية إلى وكلاء فعليين للحكومة القطرية، ينقلون ويروجون لتوجهاتها السياسية.
ولا يُعد تمويل الدوحة للمدارس والجامعات سوى نقطة في بحر محاولاتها المستمرة للتسلل داخل المجتمع الأمريكي.
وتمارس أوساط في مجلس الشيوخ الأمريكي، ضغوطًا على إدارة ترامب من أجل دعم التحقيقات الجارية بشأن شبهات التمويل القطري السري للمؤسسات الأكاديمية.
، فصل جديد من خطط قطر للترويج لأجندتها في أمريكا.. قصة لها تفاصيل ،
المصدر : الخليج 365
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