، "الخارجية الإسرائيلية" تؤكّد أنباء العثور على جثة السفير الصيني بمقر إقامته ،

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أكّدت وزارة الخارجية في سلطات الاحتلال الإسرائيلية، صحة تقارير صحفية أفادت بالعثور، اليوم الأحد، على جثة سفير الصين لدى إسرائيل، دو في؛ داخل مقر إقامته في مدينة هرتسليا.
وأعلنت الوزارة أن الشرطة وصلت إلى موقع الحادث وشرعت في التحقيق بوفاة الدبلوماسي الصيني، دون تقديم تفاصيل إضافية.
وذكرت صحيفة "هآرتس"، أن دو (58 عاماً)؛ عُثر عليه جثة هامدة في شقته بإحدى ضواحي تل أبيب، بعد نحو 3 أشهر من تعيينه في منصبه.
وأضافت الصحيفة أن الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقاً في الحادث.
والسفير من مواليد مقاطعة شاندونغ- شرقي الصين، عام 1962، وهو حاصل على درجة الماجستير في القانون.
وبدأ دو؛ عمله الدبلوماسي في الخارجية الصينية عام 1989، وتولى مهام في إدارات عدة، مثل إدارة الاتحاد السوفياتي السابق وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى.
وشغل أيضاً مهام دبلوماسية خارج الصين في دول مثل إستونيا وأوكرانيا، وفي فبراير 2020 أصبح السفير الصيني لدى إسرائيل.
"الخارجية الإسرائيلية" تؤكّد أنباء العثور على جثة السفير الصيني بمقر إقامتهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-17
أكّدت وزارة الخارجية في سلطات الاحتلال الإسرائيلية، صحة تقارير صحفية أفادت بالعثور، اليوم الأحد، على جثة سفير الصين لدى إسرائيل، دو في؛ داخل مقر إقامته في مدينة هرتسليا.
وأعلنت الوزارة أن الشرطة وصلت إلى موقع الحادث وشرعت في التحقيق بوفاة الدبلوماسي الصيني، دون تقديم تفاصيل إضافية.
وذكرت صحيفة "هآرتس"، أن دو (58 عاماً)؛ عُثر عليه جثة هامدة في شقته بإحدى ضواحي تل أبيب، بعد نحو 3 أشهر من تعيينه في منصبه.
وأضافت الصحيفة أن الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقاً في الحادث.
والسفير من مواليد مقاطعة شاندونغ- شرقي الصين، عام 1962، وهو حاصل على درجة الماجستير في القانون.
وبدأ دو؛ عمله الدبلوماسي في الخارجية الصينية عام 1989، وتولى مهام في إدارات عدة، مثل إدارة الاتحاد السوفياتي السابق وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى.
وشغل أيضاً مهام دبلوماسية خارج الصين في دول مثل إستونيا وأوكرانيا، وفي فبراير 2020 أصبح السفير الصيني لدى إسرائيل.
17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
11:09 AM
قالت: الشرطة وصلت إلى موقع الحادث وشرعت في التحقيق.. دون تفاصيل
أكّدت وزارة الخارجية في سلطات الاحتلال الإسرائيلية، صحة تقارير صحفية أفادت بالعثور، اليوم الأحد، على جثة سفير الصين لدى إسرائيل، دو في؛ داخل مقر إقامته في مدينة هرتسليا.
وأعلنت الوزارة أن الشرطة وصلت إلى موقع الحادث وشرعت في التحقيق بوفاة الدبلوماسي الصيني، دون تقديم تفاصيل إضافية.
وذكرت صحيفة "هآرتس"، أن دو (58 عاماً)؛ عُثر عليه جثة هامدة في شقته بإحدى ضواحي تل أبيب، بعد نحو 3 أشهر من تعيينه في منصبه.
وأضافت الصحيفة أن الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقاً في الحادث.
والسفير من مواليد مقاطعة شاندونغ- شرقي الصين، عام 1962، وهو حاصل على درجة الماجستير في القانون.
وبدأ دو؛ عمله الدبلوماسي في الخارجية الصينية عام 1989، وتولى مهام في إدارات عدة، مثل إدارة الاتحاد السوفياتي السابق وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى.
وشغل أيضاً مهام دبلوماسية خارج الصين في دول مثل إستونيا وأوكرانيا، وفي فبراير 2020 أصبح السفير الصيني لدى إسرائيل.
، "الخارجية الإسرائيلية" تؤكّد أنباء العثور على جثة السفير الصيني بمقر إقامته ،
المصدر : الخليج 365
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