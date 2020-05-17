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قُتِل وأصيب ما لا يقل عن 19 عنصرًا من مليشيا الحوثي الانقلابية في مواجهات مع وحدات من الجيش اليمني بغرب تعز، في جنوب غرب اليمن.
وقال مصدر عسكري: إن المواجهات نشبت في مواقع جبل الهان ومدارات ووادي حنش، عقب محاولات تقدم للمليشيا نحو مواقع الجيش هناك.
وأضاف المصدر في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن المواجهات التي نشبت فجر أمس السبت، أسفرت عن مقتل تسعة من عناصر الحوثي المهاجمة وإصابة عشرة آخرين، وإجبار المهاجمين على التراجع.ميليشيا الحوثي الجيش اليمني
مقتل وإصابة 19 من مليشيا الحوثي في مواجهات مع الجيش اليمني بغرب تعزوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-17
قُتِل وأصيب ما لا يقل عن 19 عنصرًا من مليشيا الحوثي الانقلابية في مواجهات مع وحدات من الجيش اليمني بغرب تعز، في جنوب غرب اليمن.
وقال مصدر عسكري: إن المواجهات نشبت في مواقع جبل الهان ومدارات ووادي حنش، عقب محاولات تقدم للمليشيا نحو مواقع الجيش هناك.
وأضاف المصدر في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن المواجهات التي نشبت فجر أمس السبت، أسفرت عن مقتل تسعة من عناصر الحوثي المهاجمة وإصابة عشرة آخرين، وإجبار المهاجمين على التراجع.
17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
10:43 AM
عقب محاولات تقدم الانقلابيين نحو مواقع للشرعية
قُتِل وأصيب ما لا يقل عن 19 عنصرًا من مليشيا الحوثي الانقلابية في مواجهات مع وحدات من الجيش اليمني بغرب تعز، في جنوب غرب اليمن.
وقال مصدر عسكري: إن المواجهات نشبت في مواقع جبل الهان ومدارات ووادي حنش، عقب محاولات تقدم للمليشيا نحو مواقع الجيش هناك.
وأضاف المصدر في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن المواجهات التي نشبت فجر أمس السبت، أسفرت عن مقتل تسعة من عناصر الحوثي المهاجمة وإصابة عشرة آخرين، وإجبار المهاجمين على التراجع.
، مقتل وإصابة 19 من مليشيا الحوثي في مواجهات مع الجيش اليمني بغرب تعز ،
المصدر : الخليج 365
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