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أغلقت بلدية الصفا الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، مساء أمس، مستودًعا مخالفًا داخل فيلا سكنية بحي الصفا؛ وذلك بعد رصد شاحنات تقوم بإخفاء كميات من البصل داخل المستودع بهدف الاحتكار ورفع السعر ومن ثم بيعه بسعر أعلى.
وتمت مداهمة الموقع بمشاركة فرع وزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة، وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني أنه تم التحفظ على كمية تُقَدر بـ54.00 طن من البصل وإغلاق الموقع وإعداد محضر مشترك حفظًا للواقعة.
وأضاف الزهراني أنه تم حجز الناقلات التي قامت بتنزيل البصل من قِبَل البلدية.
وأكد أن أمانة محافظة جدة حريصة على أمن وصحة وسلامة السكان.
أمانة محافظة جدة
17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441 11:22 AM
داخل فيلا سكنية وتم التحفظ على الكمية وإعداد محضر بالواقعةجدة.. بلدية الصفا تغلق مستودعًا مخالفًا لإخفاء كميات من البصل بهدف الاحتكار
أغلقت بلدية الصفا الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، مساء أمس، مستودًعا مخالفًا داخل فيلا سكنية بحي الصفا؛ وذلك بعد رصد شاحنات تقوم بإخفاء كميات من البصل داخل المستودع بهدف الاحتكار ورفع السعر ومن ثم بيعه بسعر أعلى.
وتمت مداهمة الموقع بمشاركة فرع وزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة، وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني أنه تم التحفظ على كمية تُقَدر بـ54.00 طن من البصل وإغلاق الموقع وإعداد محضر مشترك حفظًا للواقعة.
وأضاف الزهراني أنه تم حجز الناقلات التي قامت بتنزيل البصل من قِبَل البلدية.
وأكد أن أمانة محافظة جدة حريصة على أمن وصحة وسلامة السكان.
، جدة.. بلدية الصفا تغلق مستودعًا مخالفًا لإخفاء كميات من البصل بهدف الاحتكار ،
المصدر : الخليج 365
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