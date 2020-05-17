شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الداخلية» تتوعد من يستخدم تصريح التنقل أثناء منع التجول لغير الإذن المخصص له والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الداخلية أنه لا يحق لأي شخص استخدام تصريخ التنقل في وقت منع التجول لغير الإذن الممنوح له .

وحذرت "الداخلية " من تطبيق العقوبة النظامية على المخالفين ، وذلك بغرامة تبدأ من10 آلاف ريال وتصل إلى 100 ألف ريال ، أو السجن لمدة شهر وتصل إلى عام أو بالعقوبتين معاً .

كما أكدت أن العقوبة نفسها تسري على الوافد إذا استخدم تصريح التنقل لغير الغرض المخصص له بجانب الإبعاد عن الدولة بعد انتهاء مدة العقوبة .