شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. تعقيم شامل وإتلاف أغذية في مركز تجاري أصيب أحد عامليه بالأحساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى):

أجرت أمانة محافظة الأحساء، تعقيمًا شاملًا في أحد المراكز التجارية ببلدية المبرز، وذلك بعد اكتشاف إصابة أحد العاملين به بالفيروس.

وتلقت الأمانة، بلاغاً برصد حالة الإصابة بالمركز لتطبق جميع الإجراءات النظامية المتبعة، وذلك بتعقيم كامل الموقع حسب الإجراءات الصحية المعتمدة؛ فيما أتلفت نحو 40 طناً من المواد الغذائية كانت بالمركز التجاري.

وأشادت أمانة الأحساء بالتعاون الكبير من إدارة المركز والتي أثبتت تعاون المواطن في القطاع الخاص وحرصه على تطبيق كل ما من شأنه المحافظة على أمن وسلامة وصحة المواطن والمقيم.

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