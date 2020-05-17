شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» تطالب المنشآت الصحية بالإبلاغ عن المخزون الدوائي لديها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):طالبت وزارة الصحة، الجهات والمنشآت الصحية الحكومية والخاصة بضرورة الإبلاغ عن المخزون الدوائي المتوافر لديها حالياً عبر نظام التتبع الدوائي "رصد" التابع للهيئة العامة للغذاء والدواء.
ويأتي ذلك للوقوف على مخزون كل القطاعات الصحية من الأدوية خلال الجائحة، ومتابعة سلاسل الإنتاج والإمداد من مصانع الأدوية المحلية؛ فيما يهدف نظام "رصد" لتعزيز دور "الغذاء والدواء" في الرقابة على الأدوية والتأكد من توفرها وسلامتها.
ويعمل النظام أيضًا على التحقق من مصادرها، بالإضافة إلى الحد من الغش في الدواء من خلال مراقبة عمليات وسلاسل الإمداد من المصانع وصولاً إلى المستهلك.
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