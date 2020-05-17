شكرا لمتابعة خبر عن «الأرصاد» تنبه بأمطار رعدية ورياح نشطة بنجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأحد منطقة نجران من أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية .

وأكدت "الأرصاد " أن التحذير يشمل " بدر الجنوب ، وثار ، وحبونا ، وخباش ، ونجران ، ويدمة ،وذلك من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة الثامنة ليلاً .

ونبهت "الأرصاد " بضرورة أخذ الحيطة والحذر والبعد عن مجاري السيول والمرتفعات ، خاصةً مع تدني مستوى الرؤية الأفقية .