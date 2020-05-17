شكرا لمتابعة خبر عن «الأرصاد» تنبه بأمطار رعدية ورياح نشطة بنجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأحد منطقة نجران من أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية .
وأكدت "الأرصاد " أن التحذير يشمل " بدر الجنوب ، وثار ، وحبونا ، وخباش ، ونجران ، ويدمة ،وذلك من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة الثامنة ليلاً .
ونبهت "الأرصاد " بضرورة أخذ الحيطة والحذر والبعد عن مجاري السيول والمرتفعات ، خاصةً مع تدني مستوى الرؤية الأفقية .
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