

نيودلهي 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية الهندية اليوم الاحد ارتفاع عدد الوفيات بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيانها اليومي حول تطورات انتشار الفيروس أنه تم تسجيل 120 حالة وفاة جديدة خلال الساعات ال24 الماضية نتيجة الإصابة بالفيروس في حين تم تسجيل 4987 إصابة جديدة خلال نفس الفترة.

وأفادت الوزارة بأن عدد حالات الشفاء بلغ حتى الآن 34109 حالة.

// انتهى //

10:54ت م

0021



نيودلهي 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية الهندية اليوم الاحد ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد إلى 2872 حالة وعدد الإصابات إلى 90927 حالات.وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيانها اليومي حول تطورات انتشار الفيروس أنه تم تسجيل 120 حالة وفاة جديدة خلال الساعات ال24 الماضية نتيجة الإصابة بالفيروس في حين تم تسجيل 4987 إصابة جديدة خلال نفس الفترة.وأفادت الوزارة بأن عدد حالات الشفاء بلغ حتى الآن 34109 حالة.// انتهى //10:54ت م0021

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الهند : عدد الوفيات بفيروس كورونا يصل إلى 2872 حالة والإصابات 90927 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.