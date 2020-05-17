السعودية اليوم / عدد إصابات فيروس كورونا في سويسرا يصل إلى 30572 حالة والوفيات 1879



زيورخ 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واس

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

وبلغ عدد الوفيات جراء الفيروس في سويسرا 1879 حالة بينما تماثل 27400 شخص من مرض كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا.

ومر نحو 11 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في سويسرا.

// انتهى //

09:38ت م

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زيورخ 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واسوصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 30572 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت زيورخ (0530 بتوقيت جرينتش) اليوم الأحد، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.وبلغ عدد الوفيات جراء الفيروس في سويسرا 1879 حالة بينما تماثل 27400 شخص من مرض كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا.ومر نحو 11 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في سويسرا.// انتهى //09:38ت م0017

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