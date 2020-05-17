السعودية اليوم / ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في هولندا إلى 44070 إصابة



أمستردام 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واس

ارتفع عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس

ووصل عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس في البلاد إلى 5670 حالة وفاة، مع انقضاء قرابة 11 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة في هولندا.

// انتهى //

09:34ت م

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أمستردام 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واسارتفع عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا في هولندا إلى 44070 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت أمستردام (0530 بتوقيت جرينتش) اليوم الأحد، بحسب بيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز".ووصل عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس في البلاد إلى 5670 حالة وفاة، مع انقضاء قرابة 11 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة في هولندا.// انتهى //09:34ت م0016

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