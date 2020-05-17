سياسي / اهتمامات الصحف الباكستانية



إسلام آباد 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واس

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تخفيف إجراءات الحظر والإغلاق في باكستان رغم استمرار ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس

وأخبرت عن استئناف رحلات الطيران الداخلية في باكستان ضمن تخفيف إجراءات الحظر والإغلاق المفروضة في البلاد منذ شهرين بسبب فيروس كورونا.

وأشارت إلى تحذير باكستان من النوايا العدوانية التي تحملها الهند ضدها، وما لذلك من أثر سلبي على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتناقلت قلق الصين من تجدد الاشتباكات بين القوات الهندية والباكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.

وتطرقت إلى تضرر المحاصيل الزراعية في إقليم البنجاب بسبب غزو الجراد الصحراوي، وقلق السلطات الباكستانية من انعكاس ذلك سلباً على الأمن الغذائي.

وأنبأت عن تكثيف قوات الجيش الباكستاني عملية تسييج الحدود مع إيران للحد من تسلل الإرهابيين إلى الأراضي الباكستانية.

وعرجت إلى تفاؤل المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام الأفغانية زلمي خليل زاد من بدء محادثات السلام المباشرة بين الأفغان خلال الفترة القادمة.

وأوردت أنباء تراجع الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا إلى أدنى مستوى، وبدء احتجاجات شعبية في ألمانيا ضد الإجراءات الصارمة المصاحبة للوباء.

وتناولت صحف باكستان سعي دول العالم للبحث عن العلاج الأفضل والأمثل للتعامل مع المصابين بفيروس كورونا.

// انتهى //

09:23ت م

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إسلام آباد 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تخفيف إجراءات الحظر والإغلاق في باكستان رغم استمرار ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا وأخبرت عن استئناف رحلات الطيران الداخلية في باكستان ضمن تخفيف إجراءات الحظر والإغلاق المفروضة في البلاد منذ شهرين بسبب فيروس كورونا.وأشارت إلى تحذير باكستان من النوايا العدوانية التي تحملها الهند ضدها، وما لذلك من أثر سلبي على الأمن والاستقرار في المنطقة.وتناقلت قلق الصين من تجدد الاشتباكات بين القوات الهندية والباكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.وتطرقت إلى تضرر المحاصيل الزراعية في إقليم البنجاب بسبب غزو الجراد الصحراوي، وقلق السلطات الباكستانية من انعكاس ذلك سلباً على الأمن الغذائي.وأنبأت عن تكثيف قوات الجيش الباكستاني عملية تسييج الحدود مع إيران للحد من تسلل الإرهابيين إلى الأراضي الباكستانية.وعرجت إلى تفاؤل المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام الأفغانية زلمي خليل زاد من بدء محادثات السلام المباشرة بين الأفغان خلال الفترة القادمة.وأوردت أنباء تراجع الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا إلى أدنى مستوى، وبدء احتجاجات شعبية في ألمانيا ضد الإجراءات الصارمة المصاحبة للوباء.وتناولت صحف باكستان سعي دول العالم للبحث عن العلاج الأفضل والأمثل للتعامل مع المصابين بفيروس كورونا.// انتهى //09:23ت م0015

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