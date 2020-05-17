، وزير الصحة: نحن قادرون على مواجهة أي صعوبات وكما قال سمو ولي العهد الأمين لدينا همة مثل جبل طويق ،

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قدّم وزير الصحة توفيق الربيعة اليوم شكره وتقديره على جهودهم في مواجهة جائحة كورونا.
وقال في الكلمة التي نشرها الحساب الرسمي لوزارة الصحة : "اسمحوا لي اليوم ان أوجه الحديث الى ابطال الصحة ، في المستشفيات والمراكز الصحية ، الى من يعملون بجهد ليل نهار ، شكراً لا تكفي لما تقومون به من جهود جبارة".
وأكد الربيعة بأن المملكة - بفضل الله - من الأقل في نسبة الوفيات ومن الأقل في نسبة الحالات الحرجة في العالم جراء جائحة كورونا , مشيرا إلى أن هذا مقياس العمل الطبي.
وقال "عندما يأتي طلب المشاركة في مكافحة جائحة فيروس كورونا من كل ممارس صحي أعرف أن أبناء هذا الوطن لديهم من الإخلاص والوفاء الشيء الكثير".
وأضاف أنه " من أول يوم في هذه المرحلة الصعبة كنت على ثقة أن العاملين في القطاع الصحي سيكونون على قدر عال من المسؤولية والكفاءة وهذا ما أراه يوميا".
وأوضح أن ارتفاع عدد الإصابات الناتج عن زيادة عدد الفحوصات والطاقة الاستعابية في المختبرات إلى أكثر من ثلاثة أضعاف السعة التي كانت في بداية الجائحة وأيضا الفحص الموسع في جميع مناطق المملكة، لم نقم به إلا ثقة منا بوجود جنود أمثالكم يجعلون نظامنا الصحي قويا. وهذا يجعلنا ننطلق بشكل أكبر في الفحوصات لاكتشاف أكبر عدد ممكن من الحالات لإنقاذها قبل فوات الأوان.
واختتم كلمته بالقول "نحن قادرون على مواجهة أي صعوبات وكما قال سمو ولي العهد الأمين لدينا همة مثل جبل طويق".
وزير الصحة: نحن قادرون على مواجهة أي صعوبات وكما قال سمو ولي العهد الأمين لدينا همة مثل جبل طويقعبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-05-17
قدّم وزير الصحة توفيق الربيعة اليوم شكره وتقديره على جهودهم في مواجهة جائحة كورونا.
وقال في الكلمة التي نشرها الحساب الرسمي لوزارة الصحة : "اسمحوا لي اليوم ان أوجه الحديث الى ابطال الصحة ، في المستشفيات والمراكز الصحية ، الى من يعملون بجهد ليل نهار ، شكراً لا تكفي لما تقومون به من جهود جبارة".
وأكد الربيعة بأن المملكة - بفضل الله - من الأقل في نسبة الوفيات ومن الأقل في نسبة الحالات الحرجة في العالم جراء جائحة كورونا , مشيرا إلى أن هذا مقياس العمل الطبي.
وقال "عندما يأتي طلب المشاركة في مكافحة جائحة فيروس كورونا من كل ممارس صحي أعرف أن أبناء هذا الوطن لديهم من الإخلاص والوفاء الشيء الكثير".
وأضاف أنه " من أول يوم في هذه المرحلة الصعبة كنت على ثقة أن العاملين في القطاع الصحي سيكونون على قدر عال من المسؤولية والكفاءة وهذا ما أراه يوميا".
وأوضح أن ارتفاع عدد الإصابات الناتج عن زيادة عدد الفحوصات والطاقة الاستعابية في المختبرات إلى أكثر من ثلاثة أضعاف السعة التي كانت في بداية الجائحة وأيضا الفحص الموسع في جميع مناطق المملكة، لم نقم به إلا ثقة منا بوجود جنود أمثالكم يجعلون نظامنا الصحي قويا. وهذا يجعلنا ننطلق بشكل أكبر في الفحوصات لاكتشاف أكبر عدد ممكن من الحالات لإنقاذها قبل فوات الأوان.
واختتم كلمته بالقول "نحن قادرون على مواجهة أي صعوبات وكما قال سمو ولي العهد الأمين لدينا همة مثل جبل طويق".
17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
02:52 AM
قدم شكره لمنسوبي الصحة على جهودهم في مواجهة كورونا
قدّم وزير الصحة توفيق الربيعة اليوم شكره وتقديره على جهودهم في مواجهة جائحة كورونا.
وقال في الكلمة التي نشرها الحساب الرسمي لوزارة الصحة : "اسمحوا لي اليوم ان أوجه الحديث الى ابطال الصحة ، في المستشفيات والمراكز الصحية ، الى من يعملون بجهد ليل نهار ، شكراً لا تكفي لما تقومون به من جهود جبارة".
وأكد الربيعة بأن المملكة - بفضل الله - من الأقل في نسبة الوفيات ومن الأقل في نسبة الحالات الحرجة في العالم جراء جائحة كورونا , مشيرا إلى أن هذا مقياس العمل الطبي.
وقال "عندما يأتي طلب المشاركة في مكافحة جائحة فيروس كورونا من كل ممارس صحي أعرف أن أبناء هذا الوطن لديهم من الإخلاص والوفاء الشيء الكثير".
وأضاف أنه " من أول يوم في هذه المرحلة الصعبة كنت على ثقة أن العاملين في القطاع الصحي سيكونون على قدر عال من المسؤولية والكفاءة وهذا ما أراه يوميا".
وأوضح أن ارتفاع عدد الإصابات الناتج عن زيادة عدد الفحوصات والطاقة الاستعابية في المختبرات إلى أكثر من ثلاثة أضعاف السعة التي كانت في بداية الجائحة وأيضا الفحص الموسع في جميع مناطق المملكة، لم نقم به إلا ثقة منا بوجود جنود أمثالكم يجعلون نظامنا الصحي قويا. وهذا يجعلنا ننطلق بشكل أكبر في الفحوصات لاكتشاف أكبر عدد ممكن من الحالات لإنقاذها قبل فوات الأوان.
واختتم كلمته بالقول "نحن قادرون على مواجهة أي صعوبات وكما قال سمو ولي العهد الأمين لدينا همة مثل جبل طويق".
، وزير الصحة: نحن قادرون على مواجهة أي صعوبات وكما قال سمو ولي العهد الأمين لدينا همة مثل جبل طويق ،
المصدر : الخليج 365
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