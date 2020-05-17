شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..قصة الساعة " أم صليب " وموقف المواطنين منها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):ذكر الباحث في التراث الدكتور أحمد الوشمي، بدايات دخول الساعات للمملكة، وتطورها.
وأوضح الوشمي أن الساعات دخلت إلى المملكة في عهد الملك عبد العزيز، وكانت الساعات السويسرية التي سميت " أم صليب " هي أولى الساعات التي انتشرت.
وأشار إلى أن الغالبية باستثناء التجار، كانت ترفض تلك الساعات وتقوم بتكسيرها بسبب الصليب.
وأوضح أنه ظهر بعد ذلك ساعات الجيب ذات الغطاء والسلسلة، وكان مكتوبا عليها " الملك عبد العزيز آل سعود " ، لافتا إلى أن المؤذنين استخدموها في ذلك الوقت.
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