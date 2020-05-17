شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..قصة الساعة " أم صليب " وموقف المواطنين منها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ذكر الباحث في التراث الدكتور أحمد الوشمي، بدايات دخول الساعات للمملكة، وتطورها.

وأوضح الوشمي أن الساعات دخلت إلى المملكة في عهد الملك عبد العزيز، وكانت الساعات السويسرية التي سميت " أم صليب " هي أولى الساعات التي انتشرت.

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وأشار إلى أن الغالبية باستثناء التجار، كانت ترفض تلك الساعات وتقوم بتكسيرها بسبب الصليب.

وأوضح أنه ظهر بعد ذلك ساعات الجيب ذات الغطاء والسلسلة، وكان مكتوبا عليها " الملك عبد العزيز آل سعود " ، لافتا إلى أن المؤذنين استخدموها في ذلك الوقت.