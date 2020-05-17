متحدث النيابة يكشف الرواية الرسمية لـ«خاطفة الدمام»

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كشف المتحدث الرسمي للنيابة العامة الدكتور ماجد الدسيماني، عن الرواية الرسمية لقصة خاطفة الدمام، التي شغلت المجتمع السعودي خلال الفترة الماضية.

وقال، في لقاء عبر قناة “روتانا خليجية”: ” أنه تم إجراء 40 جلسة استجواب مع 21 متهمًا وشاهد و240 إجراء في القضية”.

وأضاف: “ثبت أن للخاطفة ابنة بيولوجية (منار، 1405)، و (محمد، 1408)، وادعت الخاطفة أنها تزوجت خمس مرات وأما الرسمية المثبتة كانت مرتين فقط”.

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وأكد أن الخاطفة ليست “عقيم” والاختبارات أثبتت أن “منار ومحمد” أبناءها البيولوجيين وليس لهما أي دور أو علم في قضية الخطف وابن الخاطفة محمد سعى في تصحيح وضع الأبناء.

وأضاف: “أم يوسف وجدت ورقة مكتوب فيها (اطمئني سنعود بعد 10 أيام) وساعدت هذه الورقة في إثبات التهمة على الخاطفة لوجود تطابق مع خطها”.

وتابع: “تحايلت على أم موسى عند خطف طفلها بحجة غسل رأسه لكنها تركت دليل، حيث شاهدت أم المخطوف موسى معها (كيس عليه اسم سوبرماركت واسم شارع) وعثر عليه في منزل الخاطفة واستخدم ضدها في اتهامها”، مؤكدا أنه ثبت عليها استخدام السحر ولم يثبت أنها سحرت الأطفال.

وأوضح أن الصحفي الكويتي أبو طلال الحمراني، متهم ببث شائعات بعد ترويجه لأخبار مغلوطة في قضية “خاطفة الدمام”. ولم يذكر الحمراني بالاسم..، لكن الحديث كان بمواصفاته بما لا يدع مجالا للشك.

وقال الدسيماني في برنامج “الليوان” التلفزيوني الذي يعرض على قناة “روتانا خليجية”، إن النيابة أدرجت الاسم على قائمة ترقب الوصول للمملكة، من أجل القبض عليه فور وصوله للأراضي السعودية للتحقيق معه فيما نسب إليه من ترويج الشائعات.

