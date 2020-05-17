“الداخلية”: السجن وغرامة 10 آلاف ريال لمن يستخدم تصريح منع التجول في غير ماخصص له

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أعلنت وزارة الداخلية، أنه يُعاقب كل من يستخدم التصريح أو الأذن الممنوح له للتنقل في غير ما خصص له وقت منع التجول بعقوبات وفق النظام.

وأوضحت أن العقوبات تضمنت غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد عن 100 ألف ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، أو لغرامة والسجن معًا، فضلا عن سحب التصريح الممنوح للمخالف.