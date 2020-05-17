اخبار السعوديه

رسالة من عائض القرني بمناسبة العشر الأواخر من رمضان

0 نشر
admin 0 تبليغ

Advertisements

︎ :

.

وجه الشيخ الدكتور عائض القرني رسالة إلى المسلمين بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

Advertisements

وقال القرني في تغريدة له عبر تويتر، مساء اليوم السبت: مهما ضيّعت في أول الشهر أو تكاسلت فإن الأعمال بالخواتيم، بقيت أيام معدودة فالبدار البدار، والجد الجد، عوّض ما ضيّعت، وأدرك ما خسرت، وأبشر بمغفرة ورضوان..، ورحمة رحمان، وكرم منان.

ودعا القرني في الختام بالقول: اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء.

وتابع ناصحًا في سياق آخر: جامل، واجبر الخواطر، وكن رفيقًا، واصفح الصفح الجميل، لا تكسر قلبًا بكلمة فظّة، ولا تجرح روحًا بتصرف غليظ، اجعل كلماتك بلسمًا على القلوب، وعباراتك دواءً للجروح، ليُسعدك الله، ويرفق بك، ويرضى عنك، فالجزاء من جنس العمل.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسالة من عائض القرني بمناسبة العشر الأواخر من رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا