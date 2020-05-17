رسالة من عائض القرني بمناسبة العشر الأواخر من رمضان

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وجه الشيخ الدكتور عائض القرني رسالة إلى المسلمين بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

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وقال القرني في تغريدة له عبر تويتر، مساء اليوم السبت: مهما ضيّعت في أول الشهر أو تكاسلت فإن الأعمال بالخواتيم، بقيت أيام معدودة فالبدار البدار، والجد الجد، عوّض ما ضيّعت، وأدرك ما خسرت، وأبشر بمغفرة ورضوان..، ورحمة رحمان، وكرم منان.

ودعا القرني في الختام بالقول: اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء.

وتابع ناصحًا في سياق آخر: جامل، واجبر الخواطر، وكن رفيقًا، واصفح الصفح الجميل، لا تكسر قلبًا بكلمة فظّة، ولا تجرح روحًا بتصرف غليظ، اجعل كلماتك بلسمًا على القلوب، وعباراتك دواءً للجروح، ليُسعدك الله، ويرفق بك، ويرضى عنك، فالجزاء من جنس العمل.

