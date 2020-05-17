مجهولون يسرقون ويعبثون بأحد مساجد جازان

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أظهرت لقطات صادمة أثارت حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام مجهولين بالعبث في أحد المساجد بمحافظة الداير شرق منطقة جازان. Advertisements وأظهر مقطع فيديو مواطن وهو يوثق عبث وسرقة المجهولين لممتلكات المسجد من المكيفات والمكبرات الصوتية في مسجد الفاروق في قرية المحنية، حيث استغل العابثين عدم تواجد المصلين؛ وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا. سوف نوافيكم بالتفاصيل حول ورودها من الجهات المعنية.





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