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تمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على شخص، يقود مركبة أثناء أوقات منع التجول، بمحافظة المجمعة، ظهر في مقطع فيديو صوره بنفسه وهو يتباهى بسلاحين ناريين بحوزته.
وقالت وزارة الداخلية، عبر حسابها على تطبيق “سناب شات”، إنه جرى القبض على الشخص وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، لخرقه قرار منع التجول وحيازة الأسلحة النارية.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط شخص ظهر في فيديو وهو يتجول بسلاحين ناريين ويتباهى بهما اثناء “منع التجول” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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