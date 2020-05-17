ضبط شخص ظهر في فيديو وهو يتجول بسلاحين ناريين ويتباهى بهما اثناء “منع التجول”

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تمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على شخص، يقود مركبة أثناء أوقات منع التجول، بمحافظة المجمعة، ظهر في مقطع فيديو صوره بنفسه وهو يتباهى بسلاحين ناريين بحوزته.

وقالت وزارة الداخلية، عبر حسابها على تطبيق “سناب شات”، إنه جرى القبض على الشخص وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، لخرقه قرار منع التجول وحيازة الأسلحة النارية.



