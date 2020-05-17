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ذكرت الأحوال المدنية، اليوم السبت، أن مراكز طباعة الوثائق في جميع مناطق المملكة ستواصل عملها خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.
وأوضحت أن الخدمات التي ستقدمها هذه المراكز هي طباعة وثائق (شهادة الميلاد، وسجل الأسرة) لخدمة تسجيل المواليد، وخدمة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج، إضافة إلى خدمة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات، التي يتم طلبها عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” دون الحاجة لزيارة مكاتب الأحوال المدنية.
وأوضحت أنه سيتم إيصال الوثائق الصادرة عبر العنوان الوطني للمواطنين من خلال البريد السعودي.
وفيما يتعلق ببطاقات الهوية الوطنية المنتهية خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية، أوضحت الأحوال المدنية أن وزارة الداخلية سبق أن أعلنت تمديد صلاحية هذه البطاقات لمدة شهرين.
كانت هذه تفاصيل خبر “الأحوال المدنية”: مراكز طباعة الوثائق ستعمل خلال إجازة العيد.. وهذه الخدمات التي ستقدمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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