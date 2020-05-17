NVIDIA تصدر خمسة عوالم جديدة لـ “Minecraft” مع RTX

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عملت NVIDIA مع منشئي عوالم Minecraft المعروفين لصناعة عوالم جديدة لـ Minecraft مع RTX على نسخة Windows 10 Beta حتى يستمتع بها اللاعبون مجانًا. هذا هو الإصدار الثاني من تجارب Minecraft ، والعوالم الخمسة الجديدة متاحة في سوق Minecraft اليوم.

تشمل عوالم Minecraft الجديدة ما يلي:

Hilltop Lifestyle RTX من PearlescentMoon – من منشئ الألوان والضوء والظل RTX من الإصدارات الأولى، Hilltop Lifestyle RTX هو صراع للبقاء على قيد الحياة في خريطة خارجية جديدة تستخدم العديد من المفاهيم والتطورات والميزات الموضحة في السابق. في هذا العالم الجديد، سيستكشف المستخدمون جزيرة Hilltop Lifestyle الجميلة ، ويتعلمون العيش بعيدًا عن الأرض في قريتها المستوحاة من إيطاليا.

Egg Hunt من Feed The Beast – تقع في أعماق الأرض، Egg Hunt هي لعبة صغيرة مستقلة جديدة تتميز بكهف غامض مليء بالألغاز والفخاخ والأسرار والتحديات الممتعة. الهدف هو العثور على الألغاز المخفية من أجل إكمال وضعي اللعبة في أسرع وقت ممكن.

Aurelien_Sama- Medieval RTX هو عالم صراع للبقاء على قيد الحياة بقصد يتميز بقرية شاعرية من القرون الوسطى تقع تحت أطلال قديمة، مع أشعة من غروب الشمس المشرقة بسعادة عبر المدينة. مع حلول الليل ونمو الظل لفترة أطول وأكثر قتامة، ينتظر الخطر.

The Dark Village RTX من Wyld هو تفرخ للبقاء في قرية مهجورة متضخمة في الغابة، حيث تقف دمى المفقود المنسية منذ فترة طويلة. تحت هذه القرية يكمن عالم الرعب الخفي. سيتابع اللاعبون المهمة، ويحلون الألغاز التفاعلية،ويكتشفون الأسرار، ويختبرون الظلال الغنية التي يتم تتبعها بالأشعة لمعرفة ما إذا كان عقلك على قيد الحياة مع مرور الأيام.

The Observer RTX بواسطة IamSp00n – تم تصنيف The Observer RTX كمغامرة، وهو عالم يبدأ في أعماق الأرض. يستكشف اللاعب محيطه المكتشف حديثًا، ويكشف عن أسرار القبو المدفون الذي يعلقون فيه. وعلى طول الطريق يكتشفون تقاليد الأرض للكشف عن مصير السكان.

حول Minecraft مع RTX

في الشهر الماضي، أصدرت NVIDIA و Microsoft Studios و Mojang Minecraft مع RTX على Windows 10 Bedrock Edition كنسخة تجريبية جنبًا إلى جنب مع ست عوالم Minecraft. تتميز Minecraft مع RTX بشكل متقدم من تتبع الأشعة يسمى تتبع المسار ، والمواد الجديدة القائمة بدنيًا ، و NVIDIA DLSS 2.0. تجتمع هذه التقنيات لتقديم مستوى جديد مذهل من الجودة الرسومية في Minecraft ، لعبة الفيديو الأكثر مبيعًا في العالم.

