سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واس

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم الاتصال الهاتفي بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج و أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، وتأكيد ستولتنبرغ أنه لا توجد حلول عسكرية للأزمة الليبية، ومشددا على ضرورة الالتزام بمخرجات برلين، مؤكدا ضرورة تطبيق حظر وصول السلاح برا وجوا لليبيا وعدم الاكتفاء بتطبيقه بحرا فقط.

وأشارت إلى الاتصال بين رئيس مجلس النواب عقيله صالح و وزير خارجية مالطا ايفارست بارتولو وسفيرها لدى ليبيا تشارلز صليبا، وتم بحث تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل إنهاء الأزمة الليبية والعلاقات الثنائية بين البلدين، كما تم بحث التدخل التركي في ليبيا وتدخلاتها في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وواصلت اهتمامها بالأوضاع العسكرية، منوهة إلى تواصل العمليات العسكرية في العديد من المحاور جنوب العاصمة، ومشيرة لتعرض منطقتي أبو سليم والهضبة في العاصمة طرابلس لقصف بالمدفعية الثقيلة وسط سقوط قتلى وجرحى من المدنيين ، كما بينت سقوط طائرة تركية مسيّرة بمحيط قاعدة الوطية غربا.

وتناولت اجتماع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، عبر الفيديو، مع سفراء ألمانيا وفرنسا وإيطاليا لدى موسكو، لبحث تطورات الأزمة الليبية في ضوء عملية "إيريني" الأوروبية في البحر المتوسط.

ونقلت صحف ليبيا كشف الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا التي تتطلب 130 مليون دولار بنسبة 14% فقط، مشددًا على الحاجة الماسة إلى زيادة التمويل لمواصلة البرامج الإنسانية في البلاد.

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08:17ت م

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